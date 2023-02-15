Kocaeli'den yaraları sarmak için seferber oldular

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi, merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem felaketi için dernek bünyesinde yardım seferberliği başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Ayni ve nakdi yardımları kabul eden Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi ilk tırını Malatya’ya gönderdi.

Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti, engelli vatandaşlar olarak yaraları sarmak için ellerinden gelen neyse onu yapacaklarını söyledi.

Yapılan organizasyonda bir tır gıda malzemesi Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesi'ne gönderildi.

Başkan Furkan Uğur Eşitti, "Çayırova Kaymakamımız Sayın Ahmet Önal Bey başta olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin öncülüğünde başlatılan kampanyaya karınca kararınca biz de destek olmaya çalışıyoruz. Yaraları sarmak için biz de varız" dedi.

Deprem bölgesi ile ilgili yeni çalışmalarda düzenlemeye çalışacaklarını söyleyen Başkan Eşitti, "Tüm gönüllülerimizden bizlere destek olmalarını istiyoruz, madem birlikte sarsıldık, madem birlikte sallandık. Bu yaraları hep birlikte saracağız" diye konuştu.