Kocaeli'den umudun balonları gökyüzünde

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle Dünya Diyabet Günü kapsamında etkinlik düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet farkındalığı artırmak için etkinlik düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi Morfoloji Polikliniği’nde gerçekleşen etkinlikte aileler ve çocuklara moral ve motivasyon verildi. Resim, boyama, çanta boyama ve yüz boyama gibi faaliyetlerden oluşan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlik sonunda çocuklar gökyüzüne diyabetin ve umudun simgesi mavi balon uçurdu. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan ile Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet ekibi de katıldı.

Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabete ilgili toplumu bilgilendirmek ve iyi bir bakımın sağlanması ile normal bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu duyurabilmek amacıyla çocuklar ve aileler Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğlenceli etkinliklerle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Palyaço ile eğlenen çocuklar, eğlenceli atletizm parkurunda ise güzel vakit geçirdi.