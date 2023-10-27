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Kocaeli'den Ulaşlı Camii’ne estetik meydan

YAŞAM 27.10.2023, 11:22
Kocaeli'den Ulaşlı Camii’ne estetik meydan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ulaşlı Camii ve Meydan Düzenleme İşi” kapsamında cami çevresiyle meydanı daha estetik bir görünüme kavuşturuyorKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ibadethanelerin çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar farklı ilçelerde bulunan çok sayıda ibadethanenin çevre düzenlemesini yapan Büyükşehir, şimdi de Gölcük’te bulunan Ulaşlı Merkez Camii’nin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yapıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ibadetlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla cami bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, işin ilerleme oranında yüzde 98 seviyesine ulaştı.

800 METREKARE RULO ÇİM SERİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 200 adet nandina, 150 gül, 25 adet leylandi ve 15 kasa mevsimlik çiçekler ile caminin çevresi süslendi. 800 m2 rulo çim serme işlemi de gerçekleştiren ekipler, vatandaşların dinlenebilmeleri için Ulaşlı Camii’nin belirlenen yerlerine 30 adet oturma bankı, 5 adet kamelya ve 14 adet aydınlatma direği monte etti.

Ekipler, 3 bin 50 metrekare olan meydan düzenlemesinde sert zemin granit ve bazalt plak taş imalatı yaparak estetik bir alan oluşturdu. Vatandaşlar, düzenlemelerle Ulaşlı Camii çevresiyle meydanın daha estetik bir görünüme kavuşmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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