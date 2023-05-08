Kocaeli'den ücretsiz özel yetenek kursları

Kocaeli Büyükşehir tarafından Spor Liseleri, MSÜ, PMYO ve BESYO okullarına yerleşmek isteyen gençlere ücretsiz özel yetenek kursu açılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla Ücretsiz Özel Yetenek Kursları bu sezon da öğrencilerin umudu olmaya devam ediyor. Büyükşehir; Spor Liseleri, MSÜ, PMYO ve BESYO yerleşmek isteyen gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları açıyor.

ÜCRETSİZ KURSLAR 2 AŞAMADAN OLUŞACAK

Gençlere yönelik ücretsiz özel yetenek kursları, İzmit Atletizm Pistinde “Kondisyon ve Hazırlık Etabı” ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vezirçiftliği Spor Salonu’ndaki “Sınavlara Hazırlık ve Parkur Etabı” olmak üzere 2 aşamadan oluşacak. Çalışmalar alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılacaktır.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün ücretsiz özel yetenek kursları için başvuru yapmak isteyenler, https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/OzelYetenek/Online.aspx adresinden bir adet vesikalık fotoğraf ile “Online Başvuru Formu” yazan bölüme girerek, karşılarına çıkan formu doldurduktan sonra “Gönder” butonuna basmaları yeterli olacaktır. Başvuru formundaki tüm soruların eksiksiz ve doğru şekilde cevaplanması gerekmektedir. Ücretsiz özel yetenek kursları, hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezini arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek.