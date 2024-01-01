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Kocaeli'den pazar alanına sundurma

YAŞAM 01.01.2024, 12:15
Kocaeli'den pazar alanına sundurma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kışla Parkı mevkiinde yer alan ve haftanın iki günü kurulan pazar alanına sundurma yapımı ihalesini gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cumartesi ve perşembe günleri İzmit Doğu Kışla Parkı mevkiinde kurulan kapalı pazar alanında dönüşüm çalışmalarını tamamlamıştı. Bu kapsamda pazarcıların da yoğun isteği doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı üzerine pazar alanında balıkçıların bulunduğu güney ve batı cephesine sundurma yapılarak kapatılması planlandı. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda elektronik sistemde düzenlenen sundurma yapımı ihalesine 11 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 4 milyon 773 bin 363,22 TL oldu.

100 GÜNDE TAMAMLANACAK

Haftanın iki günü kurulan ve Perşembe Pazarı olarak bilinen kapalı Pazar yeri ve katlı otopark alanında esnaf ve vatandaşlar tarafından talep edilen sundurma yapım ihalesi gerçekleşti. İhaleye 11 firma teklif verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeye göre 924 metrekarelik alan sundurma yapılarak kapatılacak. İhale komisyonunun teklifleri değerlendirmesinden sonra yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak çalışmalar başlayacak. Projenin 100 takvim gününde bitirilmesi planlandı.

Doğu Kışla Parkı’nın hemen yanında yer alan pazar alanında olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için Büyükşehir, Pazarcılar Odası’nın talebi doğrultusunda kontrol ve güvenliğin sağlanması için pazar alanını çitle çevirmişti. Araçlar için tek giriş çıkış oluşturulan pazar alanına perşembe ve cumartesi günlerinin dışında araçlar park etmeye devam ediyor. Aynı zamanda Büyükşehir Zabıtası da pazar alanında güvenlik noktası oluşturarak personel görevlendirmişti. Pazara alışverişe gelenlerin oturup dinlenebileceği bank ve kamelyalar da Büyükşehir tarafından konulmuştu.

BAŞKAN SÖZ VERMİŞTİ

Pazar alanında pazarcı esnafı ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Büyükakın, “Bizden bir sundurma talebiniz olmuştu, biz de yapacağımıza söz vermiştik. Arkadaşlarımız onun projelerini hazırladı, yapılmasının talimatını verdim. İnşallah yağmurdan ve güneşten sizi ve alışverişe gelenleri koruyacak daha iyi bir yapıyı buraya kuracağız” sözleriyle sundurmanın yapılacağını ifade etmişti.

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