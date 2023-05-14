Kocaeli'den obeziteyle mücadele programı

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obeziteye karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir program başlattıKOCAELİ (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan Aşırı Kiloluk ya da Obezite hastalığı giderek yaygınlaşarak halk sağlığı sorunu haline geliyor.

Bu durum tüm dünyada obezite ile mücadele çalışmalarının başlamasına neden oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu kapsamda toplumun obeziteyle mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaya teşvik etmek maksadıyla yeni bir projesini daha hayata geçirdi.

Bu kapsamda Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı içerisinde yer alan katılımcılara yönelik 3 aylık takip sürecini içeren Obezite ile Mücadele programı başladı.

SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan Obezite İle Mücadele Program amacının bireylerde aşırı kilo alma, Obezite hastalığı ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığının azaldığını ifade ediliyor. Program sayesinde kazandırılan dengeli beslenme, doğru nefes, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı desteklediği görülüyor. Böylelikle bilinçli ve sağlıklı kadınların sağlıklı çocuk ve aileyi oluşturduğunu neticede de toplumun yaşam kalitesini arttırdığını belirtiyor.

KURSİYERLER ANNE ŞEHİR’DEN ÇOK MEMNUN

‘’İyi ki Anne Şehir var, sizlerin de desteğiyle tam 17 kg verdim’’ diyen Anne Şehir katılımcısı Hülya Keskin, ‘’Daha önce araçla gidip geldiğim mesafeleri bu program sayesinde yürüyerek gidip gelmeye başladım. Alışverişlerim için yürümeyi tercih ediyorum. Mesela daha önce asansör kullanıyordum. Şu anda daha doğru nefes alıp daha sağlıklı olduğum için merdivenleri kullanıyorum. Bu bana daha enerjik ve daha mutlu hissettiriyor. Yemek yapma alışkanlığım değişti. Yemeğe daha az tuz, daha az yağ, daha az şeker katma alışkanlığı elde ettim. Yüksek karbonhidratlı yiyecekleri tüketmemeye başladım. Bu hem benim hem de ailemin sağlığı açısından çok faydası oldu’’ ifadesini kullandı.