Kocaeli'den 'Mutlu Çocuklar Okulu'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mutlu Çocuklar Okulu’na katılan 7-11 yaş grubu, psikologlar eşliğinde korku, öfke, üzüntü ve mutluluk gibi duyguları öğrenirken eğlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7-11 yaş grubundaki çocuklara yönelik ‘Mutlu Çocuklar Okulu’ projesini başlattı. Çocuklarda duygusal farkındalığı arttırmak amacıyla hayata geçirilen projede çeşitli duygu atölyeleri gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezinde iki gün boyunca devam eden programda alanında uzman psikologlarla çocuklarda korku, öfke, üzüntü ve mutluluk duyguları ele alınarak etkinlikler gerçekleştirildi.

ÇOCUKLAR ÖĞRENİRKEN EĞLENDİLER

Öğrenirken eğlenmeyi, öğrendiklerimizin de uygulanması hedeflenen atölyelerde çocuklar kendi duygularının farkındalığına varıp, duyguları doğru tanımlayıp ifade edebilmesi amaçlanıyor. Mutlu Çocuklar Okulunda drama oyunları, sanatla terapi, sakinleştirme oyunları uygulandı. Birlikte hareket etmeyi, organize olma becerisi ve ekip ruhunu destelemek amacıyla kurt kuzu oyunu, duyguyu tanımlayıp baş etme yöntemlerini öğrenmek adına sanatla terapi uygulamaları yapıldı. Uzman psikologlar eşliğinde gerçekleşen duygu atölyesi sınıflarında ayrıca çocuklar vücutlarını sakinleştirme yöntemleri ve nefes tekniklerini öğrendi. Çocuklar korktukları nesneleri çizip, onları komikleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ailem Kocaeli çatısı altında hayata geçirdiği “Mutlu Şehir Okulları’nda ‘Mutlu Ebeveynler Okulu’, ‘Mutlu Evlilikler Okulu’ ve ‘Mutlu Çocuklar Okulu’ yer alıyor. Evlenen çiftlerin daha sağlıklı bir şekilde birlikteliklerini sürdürebilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde de vatandaşın yoğun katılımıyla ‘Mutlu Ebeveynler Okulu’ gerçekleştirilmişti. Eğitimler ve faaliyetlerle ilgili 318 27 25 nolu telefondan detaylı bilgi alınabilir.