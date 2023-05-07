Kocaeli'den muhtarlara kırtasiye desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki tüm mahalle muhtarlıklarına, vatandaşlara yönelik evrak işlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi desteği sağladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarına, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaları amacıyla her yıl düzenli olarak kırtasiye ve büro malzemesi desteği sağlıyor.

Bu kapsamda, kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına teslim edildi. Muhtarları en büyük hizmet ortağı olarak gören ve taleplerini imkanlar çerçevesinde en hızlı şekilde yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hizmet noktasında da muhtarların her zaman yanında oluyor.

KOLİLER TESLİM ALINMAYA BAŞLANDI

Söz konusu destekler kapsamında, vatandaşlara yönelik evrak işlerinde kullanılmak üzere hazırlanan kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, ilçelerdeki muhtar derneklerine teslim edildi. Muhtarlar, kolileri buralardan teslim almaya başladı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’nce, Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığa gönderilen kolilerde, muhtarların gündelik işlerde kullandığı 1 paket imza kalemi, 2 paket A4 şeffaf dosya, ıstampa mürekkebi, zımba teli, A4 fotokopi kağıdı, muhtar rozeti, Türk bayrağı ve çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

Dağıtım programına, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Muhtarlıklar Şube Müdürü Uğur Şahin ve ilgili personeli katıldı. Muhtarlara, Başkan Tahir Büyükakın’ın selamını ileten yetkililer, muhtarların her zaman hizmetinde olduklarını belirtti. Muhtarlar, kırtasiye malzemesi desteğinden dolayı Başkan Büyükakın’a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan Büyükşehir tarafından daha önce, kırsal mahallelerdeki vatandaşların cemiyetlerde, sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanması için muhtarlardan gelen talep üzerine 40 bin sandalye, 24 bin tabure ve 6 bin masa desteği ile il genelindeki 472 mahalle muhtarlığına, mahallelerin sorunlarıyla ilgili taleplerini “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden Büyükşehir’e daha sağlıklı ve hızlı iletebilmeleri için dizüstü bilgisayar desteği verilmişti.