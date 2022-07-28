Kocaeli'den 'mavi tur' Büyükada’ya dümen kıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükada Turuyla katılımcılara tarihe, kültüre ve eşsiz manzaralara tanıklık edeceği bir fırsat sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizindeki Prens Adaları’nın en büyüğü ve en çok ziyaret edileni olan Büyükada’ya her hafta sonu mavi tur düzenliyor. Pazar günleri yapılan Büyükada’ya yolculuk turu İzmit Marina 1 Mart Vapur iskelesinden başlıyor.

İstanbul Büyükada’ya yolculuk turu için rezervasyon yaptıran vatandaşların yolcuğu İzmit’ten başlıyor. Büyükada vapuru Değirmendere, Karamürsel ve Darıca iskelelerinden yolcularını alarak Büyükada’ya dümen kırıyor.

ÇAY VE DONDURMA İKRAMI

Tura katılan vatandaşlara yolculuk sırasında dondurma ve çay ikramı yapılıyor. Müzikler eşliğinde devam eden yolculukta katılımcılar Körfez’in muhteşem atmosferinden sonra plajları, eşsiz manzarası, farklı yaşam tarzı, çam ağaçları ve nefes aldıran sokakları ile ziyaretçilerini büyüleyen Büyükada’ya ulaşıyor.

Mavi turla Kocaeli’den Büyükada’ya giden vatandaşlar unutulmayacak bir gün yaşıyor. Büyükşehir’in Büyükada’ya yolculuk turuna katılan İset çifti de 37. evlilik yıldönümlerini mavi turla kutladı. Mehmet ve Zehra İset (62) çifti 37. evlilik yıldönümünde Büyükada’yı gezdi. Kendilerine bu imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, unutamayacakları bir yıldönümü kutladıklarını belirtti.

DÖNÜŞ 17.00’DE

Büyükşehir’in, vatandaşların yaz döneminde haftanın yorgunluğunu atmaları, aileleri ve sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirmeleri için organize ettiği Büyükada’ya Yolculuk Turu vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Keyifli bir yolculuğun ardından katılımcılar, birçok şaire de ilham kaynağı olmuş, her mevsim farklı bir cennet olan Büyükada’da, begonvil ağaçlarının seyrine dalıyor. Büyükada’dan kalkış ise 17.00’da yapılıyor. Yolcular bu kez gün batımı eşliğinde Kocaeli’ne geri dönüyor.