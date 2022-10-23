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Kocaeli'den 'kültür'lü geziler

YAŞAM 23.10.2022, 09:17
Kocaeli'den 'kültür'lü geziler

Kocaelililer, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği kültür gezileri ile kahramanlık destanının yaşandığı Çanakkale Şehitliği’ni görme fırsatı buluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda düzenlenen ancak pandemi nedeniyle ara verilen kültür gezileri yeniden başladı. Vatandaşlar, kültür gezileri kapsamında Türk tarihinin dönüm noktası olan ve kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Şehitlik alanını görme şansı yakalıyor.

Kültür gezileri için kayıt yaptıranlar Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle Çanakkale’ye götürülüyor. Gezi, Çanakkale savaşlarının gerçekleştiği Eceabat ilçesinden başlıyor. Kafile, rehber eşliğinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na geçiyor. Bu alanda ilk olarak “1915 Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi” geziliyor. Cepheden getirilen askerlere yapılan müdahale ve ameliyatlar, hastanelerdeki laboratuvar çalışmaları, askerlere yapılan ağız ve diş tedavileri, yaralı asker koğuşlarının canlandırıldığı müze vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Geziye katılan Kocaelililer, Çanakkale Muharebelerinin cephe gerisinde devam eden sağlık hizmetlerini öğrenme fırsatı buluyor.

ÇANAKALLEYİ GEÇİLMEZ KILAN TOPRAKLAR

Gezi programında ayrıca, Çanakkale'yi geçilmez kılan 19. Tümen'e bağlı 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı da bulunuyor.

Gezinin en unutulmaz anları ise Çanakkale Şehitliği’nde yaşanıyor. Kocaeliler, burada vatanın nasıl kurtarıldığını yakından görme şansı buluyor. Duygu selinin yaşandığı, gözlerin dolduğu alanda, canları pahasına Çanakkale’yi ve vatanı geçilmez kılan şehitlerimiz için dualar ediliyor.

Öte yandan Kültür Gezileri ile Çanakkale Şehitliği’nin görme fırsatı bulan Kocaelililer, bu önemli hizmet için teşekkür etti.

Çanakkale’de Türk tarihinin dönem noktalarından birinin yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar duygularını, “1915 yılında bu topraklarda atalarımız yedi düvele karşı canlarıyla, kanlarıyla savaşarak bize vatanımızı yeniden kazandırdı. 15 yaşında daha çocuk olanlar bile vatan için hiç çekinmeden canlarını verdi. Çanakkale’de bir destan yazıldı. Topraklarımızın nasıl bir fedakârlıkla kazanıldığını bir kez daha gördük. Büyükşehir Belediyemiz rehber aracılığıyla bize bu fırsatı sundu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz” sözleriyle dile getirdi.

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