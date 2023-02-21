Kocaeli'den Karamürsel’e terminal binası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yapımı düzenlediği ihaleye 5 firma teklif verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yapılması için ihale gerçekleştirdi. Karamürsel’de yaşayanların merakla beklediği modern terminalde çalışmalar, ihale komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından yer teslimi yapıldıktan sonra hızla başlayacak. İhaleye 5 firma teklif verdi.

Büyükşehir tarafından hazırlanan terminal projesi Karamürsel Dereköy Mahallesi’nde yapılacak. Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali ihalesi Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda elektronik sistemde gerçekleştirildi. Beş firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 44 milyon 615 bin TL oldu.

12 PERON VE 14 ADET YAZIHANE

Karamürsel Dereköy Mahallesi’nde yapılacak terminal 2.000 metrekare kapalı inşaat alanı ve 9.250 metrekare saha alanını içerecek. Projede 12 araçlık şehirlerarası otobüs peronu, 15 araçlık kırsal terminal araç park noktası,10 adet şehirlerarası yazıhane, 4 adet kırsal yazıhane, 7 adet yeme içme birimi bulunacak. Bununla birlikte 56 araçlık açık otopark alanı da yapılacak. İlgili firmaya yer tesliminin ardından başlayacak çalışmalar 330 gün içerisinde tamamlanacak.