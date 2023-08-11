Kocaeli'den esnaf ve vatandaşa aşure ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı kapsamında Kocaeli genelinde kurulan pazar alanlarında esnaf ve vatandaşa aşure ikram ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muharrem ayı kapsamında pazar alanlarında esnafa ve vatandaşa aşure ikram ediyor.

Esnaf ve vatandaş için hazırlanan aşureler ilk olarak Kandıra Halk Pazarında dağıtıldı. Pazar alanında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, tüm İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ederek, aşure gününün bereketli olması dileğinde bulundu. Soydabaş daha sonra esnaf ve vatandaşa aşure ikram etti. Vatandaşlar da, gelenekleri yaşatmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

AŞURE İKRAMI TÜM İLÇE PAZARLARINDA

Büyükşehir Belediyesi, ilahi bereket ve feyzin bollaştığı Muharrem ayı dolayısıyla kentin dört bir yanına aşure ikram ediyor. Şu ana kadar Kandıra Çarşamba Pazarı, İzmit Alikahya ve Doğu Kışla Perşembe Pazarı, Başiskele Döngel’de aşure dağıtan ekipler, bugün de İzmit Ayazma pazarında olacak. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 18 Ağustos Cuma gününe kadar tüm ilçelerde kurulan pazarlarda aşure lezzetini ikram etmeye devam edecek.