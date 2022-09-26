Kocaeli'den 'Engelsiz Yaşam Merkezleri' çalıştayı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Gebze’de kurmayı planladığı Engelsiz Yaşam Merkezleri öncesinde çalıştay düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara yönelik sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir, İzmit ve Gebze’de planlanan Engelsiz Yaşam Merkezlerinin inşası öncesi 3 gün süren çalıştay gerçekleştirdi.

Sosyal devlette yerel yönetimlerin en önemli hizmet grupları arasında olan yaşlılar, engelliler, çocuklar ve gençler, yoksullar ve kadınlara yönelik her geçen gün hizmetlerine bir yenisini ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçen haftalarda Engelsiz Şehir Şurasını gerçekleştirmişti.

Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi ŞÛRA Sosyal Politikalar Kurulu tarafından yürütülen Kocaeli Sürdürülebilir Engelsiz Şehir Eylem Planı çalışmaları kapsamında Engelsiz Şehir Şûrası ve Çalıştayında; Engellilik ve Aile, Sosyal Hayat ve Toplumsal Farkındalık, Erişilebilir Kent, Eğitim, İstihdam ve İş Hayatı, Sağlık ve Spor, Kültür ve Sanat, Teknoloji ve Akıllı Uygulamalar, Aktif Yaşlılık konuları ele alınmıştı. Şimdi de İzmit ve Gebze’de planlanan Engelsiz Yaşam Merkezlerinin inşası öncesi akademisyen, araştırmacı, özel eğitim merkez sorumluları, STK’lar katılımı ile bu merkezlerin daha iyi hizmet sunabilmesi adına gündem maddeleri üzerine istişare çalıştayı gerçekleştirildi.

TÜM ENGEL GRUPLARINA HİZMET EDECEK

Büyükşehir’in İzmit ve Gebze’de açılması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezleri, 5 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak.

Tüm engel gruplarının hizmet alacağı merkezlerde müzik, spor, drama, oyun, mutfak atölyeleri, çok amaçlı salon, hidroterapi alanı, ailelere ve öğrencilere yönelik, bireysel ve grup eğitim sınıfları yer alması planlanıyor.

Böylelikle, özel bireyler sanat, spor, fiziksel ve kültürel aktiviteler, sosyal içerikler, eğitim atölyeleri, tedavi unsurlu fiziksel-psikoterapik çalışmalar ve diğer programlara katılım sağlayabilecek.