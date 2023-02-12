Kocaeli'den deprem bölgesine 329 tır 'ayni' destek

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri tırlarla afet bölgesine gönderiliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda başlatılan ayni yardım seferberliği yoğun bir şekilde sürüyor.

Vatandaşlar, STK’lar ve diğer kuruluşlar tarafından getirilen yardımlar, eski Carrefour binasından tırlara yüklenerek afet bölgesine gönderiliyor. Ayni Yardım Merkezi’nde vatandaşların getirdikleri yardımlardan oluşan toplamda 329 adet TIR deprem bölgesine yola çıktı.

YARDIM MALZEMELERİ AYRIŞTIRILIYOR

Deprem bölgesine gidecek olan ve Kocaeli genelinden gelen battaniye, ısıtıcı, soba, gıda, giyim ve hijyen maddeleri, eski Carrefour Alışveriş Merkezi’nde kurulan Ayni Yardım Kabul Merkezi’nde toplanıyor. Ayni Yardım Kabul Merkezine gelen yardım malzemeleri, ürün çeşidine göre ayrıştırılıp paketlenerek tırlara yüklenip, deprem bölgesine gönderiliyor. Ürünlerin ayrıştırılması, paketlenmesi ve tırlara yüklenmesinde, Büyükşehir personelleri, gönüllüler ve diğer vatandaşlar canla başla sabahlara kadar çalışıyor.