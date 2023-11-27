Son Dakika

Kocaeli'den Ayazma Mahallesi’ne saha

YAŞAM 27.11.2023, 10:16
Kocaeli'den Ayazma Mahallesi’ne saha

Kocaeli’nde tesis yatırımlarıyla gençlerin aktivite alanlarını genişleten Büyükşehir, Ayazma Mahallesi’ne futbol sahası kazandırıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde sporun çıtasını yükseltmek amacıyla her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, gençlere daha sağlıklı ortamda spor yapma imkânı sunmaya devam ediyor.

“Sporun Başkenti Kocaeli” mottosuyla amatör spor kulüplerini ayni ve nakdi katkıların yanı sıra inşa ettiği yeni tesislerle de destekleyen Büyükşehir, kente yeni bir futbol sahasını daha kazandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Ayazma Mahallesi’ne 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında futbol sahası inşa edecek.

Ayazma Mahallesi’ne yapılacak saha için ilk kazmayı vuran Büyükşehir, hafriyat kazı alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden çalışmalarda şu an sahayı çevreleyecek perde duvarlarının temeline başlandı. Perde duvar imalatları bitince zemine sentetik çim serme işlemine geçilecek.

DOYASIYA SPOR YAPMA İMKÂNI

İzmit Ayazma Mahallesi ada 726 parsel 1’e inşa edilen futbol sahası bölgede yaşayan gençlere doyasıya spor yapma imkânı sağlayacak. Proje kapsamında 800 metrekare alan üzerine 21x36 ebatlarında sentetik futbol sahası inşa edilecek. Bununla birlikte sahanın çevre duvarları, drenaj sistemi, alt yapısı ve gece aydınlatma çalışması yapılacak. Yine iş dahilinde saha çevresi 6 metre yüksekliğinde galvaniz dikmeli çit ile çevrilecek ve saha üzeri 12x12 delikli tampon tavan ağı ile kaplanması planlanacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Kayserispor 13 23
6. Trabzonspor 12 22
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Gaziantep FK 13 15
13. Karagümrük 13 14
14. Sivasspor 12 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 12 13
17. Alanyaspor 13 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 12 22
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 12 18
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Nottingham Forest 13 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 13 34
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Real Sociedad 14 25
6. Athletic Bilbao 13 24
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 13 10
17. Mallorca 13 9
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3