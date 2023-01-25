Kocaeli'deki sanat ve eğlence atölyeleri neşe kaynağı oluyor

Çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendileri için düzenlediği etkinliklerde gönüllerince eğleniyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ara tatilde ilköğretim çocukları için hazırlanan sanat ve eğlence atölyeleri ikinci gününde tüm hızıyla devam etti. Çocuklar, etkinliklerin İzmit ayağında Kocaeli Kongre Merkezi’nde öğrenerek ve eğlenerek tatillerine neşe kattı.

KONGRE MERKEZİ SALONLARI ÇOCUKLARIN

Sanat ve eğlence atölyelerine İzmit’te ev sahipliği yapan Kocaeli Kongre Merkezi’nde ikinci gün yine birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirildi. Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp, Süleyman Paşa, Çoban Mustafa Paşa ve Selim Sırrı Paşa salonlarında kurulan eğlenceli atölyeler dolup taştı.

Çocuklar, Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleştirilen Masal Saati Atölyesi’ne adeta koşarak geldi. Minikler, Nazlı Çevik Azazi’nin anlattığı masalı hep birlikte ve dikkatle dinledi. Masal anlatıcısı Azazi’nin interaktif anlatımı ise ilgi gördü. Masal Saatinin bir başka konuğu ise Berfin Sıla Kepez oldu. Berfin ablalarını da yine büyük bir sevgi ile dinleyen öğrenciler, masalın çocuk dünyasındaki öneminin ne denli anlamlı olduğunu gösterdi.

KENDİ MÜHÜRLERİNİ YAPTILAR

Etkinliklerin en güzel anlarından birine Masal Mühür Atölyesi ev sahipliği yaptı. Bu atölyede mühür yapımını öğrenen minikler ardından duygu dünyalarından hareket ederek kendi mühürlerini oluşturdu. Ortaya çıkan mühürler çocukların geleceğe en güzel ve anlamlı duygu ve düşüncelerle imza attıklarını ortaya koydu. Atölye etkinlikleri içinde yer alan Taş Boyama, Origami, Geleneksel Oyuncak Yapımı, Cam Altı Resim, Ihlamur Baskı ve Kaşık Kukla Atölyelerinde de birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirildi.