Kocaeli'deki balkan dernekleri ata topraklarıyla buluşturuldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in gerçekleştirdiği ve ilimizdeki 14 Balkan derneğini ata topraklarıyla buluşturan gezinin ilk gününde kafile, Yunanistan’da önemli temas ve ziyaretlerde bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli’deki 14 Balkan derneğini yöneticileri ile birlikte Yunanistan, Bulgaristan ve Makedonya’yı kapsayan Balkan turuyla, ata topraklarına götürdü. Cumartesi gece yola çıkan kafile, pazar günü Yunanistan’da önemli ziyaretler ve görüşmelerde bulundu.

Balkanlarda yaşayan soydaşlarımız, İzmit kafilesini çok sıcak karşıladı.

Dr. Sadık Ahmet ’in vefatının 27’nci yılında dernek yöneticileri ile birlikte kabri başında düzenlenen anma törenine katılan ekip, daha sonrasında bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ile görüşen kafile ardından Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan’a konuk oldu.

Azınlık Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile bir araya gelen kafile son ziyaretini Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet ile görüştü. Ziyaretlerde soydaşlarımız tarafından büyük ilgi gören kafile, çok sıcak ağırlandı.

ATA’NIN DOĞDUĞU EV ZİYARET EDİLECEK

Gerçekleştirilen görüşmelerde çalışmalar hakkında genel bir bilgi alışverişi yapan ekip, tura Selanik ile devam edecek.

Kafile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evi de ziyaret edecek.