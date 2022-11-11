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Kocaeli'de zekâ oyunları ile kendilerini tanıyorlar

YAŞAM 11.11.2022, 10:19
Kocaeli'de zekâ oyunları ile kendilerini tanıyorlar

KO-MEK’te zekâ oyunları başlangıç düzeyi eğitimi alan çocuklar, okul derslerinde de zorlanmadan daha hızlı ve doğru çözümler buluyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) 362 farklı branşta eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Meslek ve sanat eğitim kurslarının yanı sıra bireysel gelişim kurslarına da önem veren KO-MEK, Zekâ Oyunları Başlangıç Düzeyi kursları ile hem yetişkinlere hem de çocuklara eğitim veriyor.

Yahya Kaptan Kurs Merkezinde verilen eğitimler okul çağında olan çocuklar için önemli bir fırsat oluyor. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşen eğitimlerde çocuklar ve yetişkinler eğlenerek öğrenmenin tadını çıkarıyor. Hafta içi ve hafta sonu verilen eğitimlere 60 kursiyer katılarak KO-MEK’li olmanın ve ücretsiz eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

BİREYSEL GELİŞİM İÇİN ÖNEMLİ

Toplamda 150 saatlik bir eğitim alan Zekâ Oyunları Başlangıç Düzeyi Kurs Programını tamamlayan kursiyerler eğitim sonunda; eğitici zekâ oyunları ile tanışması, sıralı düşünme becerilerini kazanması, planlı hareket etme becerisi kazanmasının yanı sıra analitik ve sistematik düşünme becerisini geliştirmesi; düşünme, bilme, algılama, tanıma, soyutlama, gruplama, kavram geliştirme, hatırlama gücü, akıl yürütme  ve empati duyguları da geliştiriliyor. 

Oldukça neşeli bir ortamda alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alan çocuklar oyun sırasında arkadaşları ile mücadele etmenin kendi gelişimleri için çok iyi olduğunu ifade etti. 

Kocaeli'nin 12 ilçesinde 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırılabiliyor.

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