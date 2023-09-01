Kocaeli'de Zabıta Teşkilatı 197'nci yaşını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta teşkilatının kuruluşunun 197. yılını kutladıKOCAELİ (İGFA) - 4 Eylül 1826 yılında kurulan ve yerel yönetimlerin en köklü birimi olan Zabıta Teşkilatı, 197. yaşını kutluyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle bir araya geldi.

VATANDAŞIN HUZUR VE GÜVENİ

Büyükşehir zabıtası her geçen gün hizmet kalitesini artıran ve personel yapısını sürekli dinamik tutan bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışıyor. Kanunlardan aldığı güçle halkın huzur, sağlık ve güveninin sağlanmasının önemli teminatlarından biri olan Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yılı olan haftada dahil olmak üzere canla başla çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerle Kocaelilere huzur ve güven veriyor.