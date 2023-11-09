Kocaeli'de Yuvacık Fatih Vadisi'nde sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği Yuvacık Fatih Vadisi çalışmalarında sona gelindi. Fatih Vadisi, kent sakinlerinin gözde mekanı olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında yaptığı çalışmalarla vatandaşlara konfor alanı sunuyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin en güzel seyir teraslardan biri olan Yuvacık’ta başlayan Fatih Vadi Projesi’nde sona gelindi. Kent sakinlerinin gözde mekânlarından olacak Fatih Vadisi projesi yüzde 95 oranında tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 bin metrekarelik alana inşa edilen Fatih Vadisi, sokak fitness alanı, basketbol sahası, 3 adet spor alanı ve futbol sahası ile sporseverlere hizmet verecek. Giriş meydanına sahip Fatih Vadisi’nde çocuk oyun alanları, macera oyun alanı, ipli tırmanma alanı ve piknik alanıyla aileler ve çocuklar hoşça vakit geçirecek.

MEYVE BAHÇESİ VE YÜRÜYÜŞ YOLU

Yine proje kapsamında yapılan meyve bahçesi ve yürüyüş yolunda kent sakinleri huzurla vakit geçirecek. 300 metrekarelik meydanın yer alacağı projede 5 adet geçişi köprüsü de tamamlandı. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları hızla devam ettiği Fatih Vadisi, Yuvacık’ın marka değerini artıracak.