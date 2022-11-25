Kocaeli'de 'Yoldan Çıkan Oyun' tam not aldı

Başarılı oyunlarıyla tiyatro severlerin beğenisini kazanan Büyükşehir Şehir Tiyatroları, “Yoldan Çıkan Oyun” adlı komedi oyunuyla izleyicisinden tam not aldıKOCAELİ (İGFA)- Başarılı, kaliteli ve ödüllü oyunlarıyla tiyatro severlerin takdirini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Yoldan Çıkan Oyun” adlı komedi oyunuyla Kocaelililere unutulmaz bir akşam yaşattı. Büyük ilgi gören ve ayakta alkışlanan “Yoldan Çıkan Oyun” adlı komedi oyunu SDKM Büyük Sahnede sergilendi.

İzleyenleri kahkahaya boğan komedi oyununa katılım yoğun oldu. Oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eşi Figen Büyükakın, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, ilçe belediye başkanları ve eşleri ile tiyatro ve sanat camiasından tanınmış pek çok sima izledi.

OYUN, KOCAELİ’DE İZ BIRAKTI

2 perde halinde sergilenen “Yoldan Çıkan Oyun” adlı komedi oyunu ilgiyle izlendi.

Sahnelendiği her ülkede ve şehirde doyulmaz bir keyif bırakan “Yoldan Çıkan Oyun” adlı tiyatro oyunu, Büyükşehir’in desteğiyle Kocaeli’de de iz bıraktı. Kocaelili tiyatro severler tarafından ilgiyle izlenen oyun, bu yıl 25. sezonuyla perdelerini açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.