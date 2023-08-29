Kocaeli'de 'Yol Timi' dur durak bilmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, hava sıcaklıklarının asfalt serimi için en uygun vakit olduğu yaz aylarında asfaltlama çalışmalarına hız verdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi, hava sıcaklıklarının asfalt serimi için en uygun vakit olduğu yaz aylarında asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kent genelinde ana arterler, cadde ve bulvarların yanı sıra köy yollarında da bakım, onarım ve üstyapı çalışmaları yapan Yol Bakım Timi, gerek muhtarlar gerekse vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı bir şekilde cevap veriyor. Yollar ve kaldırımlarda meydana gelen deformasyonlar Yol Bakım Timi tarafından bakım ve onarımdan geçirilerek ulaşım konforu sağlanıyor.

TRAFİK AKSAMIYOR, ASFALTLAMA GECE YAPILIYOR

7/24 Kocaeli’nin ihtiyaç duyulan her noktasında yaptığı çalışmalarla yollar ve kaldırımlardaki bozulmaları gideren Yol Bakım Timi, araç trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda ise trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde asfaltlama çalışması yapıyor. Hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapan Büyükşehir Yol Bakım Timi, ulaşımda güvenliği ve konforu sağlayarak, vatandaşın memnuniyetini kazanıyor.