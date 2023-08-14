Kocaeli'de 'Yol Bakım Timi' yollarda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, gerek kent içi gerekse köy yolarında bakım ve onarımı elden bırakmıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Bakım Timi, Kocaeli genelinde kent içi ana arterler cadde ve sokaklar ile kaldırımların yanı sıra köy yollarında da bakım ve onarımı elden bırakmıyor. Yollarda veya kaldırımlarda meydana gelen deformasyonlar Yol Bakım Timi tarafından bakım ve onarımdan geçirilerek ulaşım noktasındaki problemler kısa sürede gideriliyor.

Kent genelinde ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Haftanın yedi günü günün 24 saati Kocaeli’nin ihtiyaç duyulan her noktasında yaptığı dokunuşlarla ulaşımdaki sorunları çözen Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, çalışmalarını süratle yaparak yayaların ve araçların sağlıklı ve konforlu bir şekilde ulaşım olanaklarından faydalanması sağlanıyor.