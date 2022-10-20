Kocaeli 'de yılın en başarılı oyunu Vişne Bahçesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen Vişne Bahçesi, Türkiye’nin en prestijli tiyatro ödülü olan Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı’ oyunu seçildi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye tiyatrosunun sembol ismi Afife Jale anısına düzenlenen “24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri” 19 Ekim Çarşamba (dün) akşamı görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen Vişne Bahçesi Yılın En Başarılı oyunu seçildi. Aynı zamanda En İyi Hareket Düzeni Ödülü’ne Vişne Bahçesi ile Tuğçe Ulugün Kaya, En İyi Dekor Tasarımı Ödülü’ne Efter Tunç layık görüldü. Vişne Bahçesi şehre 3 ödülle döndü.

Yılın En Başarılı Ödülü’nü almak için sahneye davet edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Vizyonu ve desteğiyle önümüzü açan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sn. Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz. Çok mutluyum” diye konuştu. Sigalı, konuşmasının ardından sahneye davet ettiği ekibiyle ödül sevincini paylaştı.

Türkiye’nin en uzun soluklu ve prestijli ödül organizasyonlarından birisi olan Afife Tiyatro Ödülleri’nde, Prof. Dr. Merih Tangün başkanlığındaki 20 jüri üyesi, sezon 264 oyun izledi. Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucu 16 dalda ödül verildi. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu ise Nezaket Erden ile Ali Yoğurtçuoğlu üstlendi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Gecede Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün sahibi Gomidas isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Amadeus kazanırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi Zihni Göktay oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Engin Uludağ’a verildi.