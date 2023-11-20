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Kocaeli'de Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda ilerleme yüzde 60

YAŞAM 20.11.2023, 09:53
Kocaeli'de Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda ilerleme yüzde 60

Kandıra yolundaki trafiği kesintisiz bir hale getirmeyi planlayan Büyükşehir, Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağında kiriş montaj ve döşeme betonu imalatı yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirecek Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesi kapsamında kavşak kolu prefabrik kiriş montajı yapılıyor. Kavşak döşeme beton imalatının yanı sıra bir taraftan da menfez döşeme kalıp ve perde donatı ve toprakarme panel imalatları devam ediliyor. İki kavşak kollarına 54 adet prefabrik kiriş vinç yardımıyla monte edildi. Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Projesinin yüzde 60’ı tamamlanırken havadan çekimlerde proje aslına uygun şekilde görüntülendi.

5 ADET KÖPRÜ YAPILIYOR

Proje kapsamında D-605 İzmit Kandıra yolu üzerinde 2 adet ve TEM Otoyol kenarına yapılacak olan Kuzey Yan Yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edilecek. Proje içerisinde yer alan 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar,148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edilecek.  Yeşilova 262 köprüsünde köprü ayakları imalatı tamamlanırken öngerme kirişli köprünün kiriş montajına başlanacak.

ZÜBEYDE HANIM CADDESİ ALTERNATİF YOL

Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı Kuzey Yan yol ve D-605 İzmit Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) sıcak kaplama yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapılacak. Tamamlandığında kent içi ulaşıma nefes aldıracak proje kapsamında Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getirilecek.

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