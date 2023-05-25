Son Dakika

Kocaeli'de 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi

YAŞAM 25.05.2023, 10:56
Kocaeli'de 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi yoğun katılımla Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirildi. Sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve korunmalarına yönelik verilen eğitim sonunda katılımcılara “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kartı” verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir tarafından sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve korunmalarına yönelik Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi”, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli Şube Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi. Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşen eğitimin ev sahipliğini Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yaptı.

HAYVAN BAKIMI VE BESLENMESİ

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen ana başlıklar ışığında programlanan eğitim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’ndaki Veteriner Hekimler tarafından verildi. Patilik’in tanıtımının yapıldığı eğitimde Hayvan Bakımı ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması, Kedi ve Köpeklerde Paraziter Enfeksiyonlar, Mobil Kısırlaştırma Aracı, Zoonoz Hastalıklar (İnsan ve hayvanların birbirlerine bulaştırabildikleri hastalıklar) ve Hayvan Davranışları konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden Bülent Dağdeviren tarafından da Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği konularında bilgiler verildi. Eğitimin sonunda 91 katılımcıya “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kartı” verildi.  

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 37 70
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 36 74
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 36 49
9. Sevilla 36 49
10. Osasuna 35 47
11. Rayo Vallecano 36 46
12. Mallorca 35 44
13. Valencia 35 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21