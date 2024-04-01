Kocaeli'de yazar Barkçin okurlarıyla buluşacak

Saadettin Acar moderatörlüğündeki söyleşi 3 Nisan Çarşamba akşamı Kocaeli Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birbirinden önemli kalemleri okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda Siyaset Bilimci ve Yazar Savaş Barkçin’i ağırlayacak. Barkçin, yazar Saadettin Acar’ın moderatörlüğünde “Ramazan ve Kulluk Bilinci” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Ramazan akşamına anlam katacak olan etkinlik 3 Nisan Çarşamba akşamı 22.00’de başlayacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu söyleşi Bilim Merkezi içinde faaliyet gösteren Kocaeli Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek.