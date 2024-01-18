Kocaeli'de yayalar için sağlıklı ve güvenli ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, yayaların özelliklede engelli vatandaşların sağlıklı ve güvenli ulaşımı için çalışıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, yayaların özelliklede engelli vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları için yaya kaldırımlarda onarım çalışması yaptı.

Yaya kaldırımlarında zamanla oluşan aşınma ve bozulmaların meydana geldiği parkelerin ulaşımda oluşturacağı olası olumsuzlukların önüne geçmek için hızlı ve etkin bir şekilde yapılan bakım onarım çalışmalarıyla ulaşımda konfor sağlanıyor.

Kartepe Köseköy Dumlupınar Mahallesi, Gölcük Hisareyn, İzmit Fevziye Camii arkası ve Baki Komsuoğlu caddelerinde, Derince Çavdar Caddesinde yaya kaldırım ve parke yol bakım onarımları yapıldı.