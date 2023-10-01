Kocaeli'de yaşlılarla buluşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle ‘Geniş Ailem’ ve ‘Hayatın İçindeyim’ projelerinde aktif olarak hizmet alan büyüklerimizle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana hizmet veren “Geniş Ailem” ve ‘Hayatın İçindeyim’ projeleri vatandaşın her daim yanında olmaya devam ediyor.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Antikkapı’da yoğun katılımla gerçekleşen programda Alzheimer hastalığında Fitoterapotik yaklaşımlar konusu ile Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan büyüklerimize sunum gerçekleştirdi. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Büyüklerimiz, yaşamımızın en değerli hazineleridir’’ dedi.

Dünya yaşlı nüfusunun giderek arttığı günümüzde gerek sağlık gerekse sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, hak ettikleri değerin ve saygının gösterilmesini vurgulamak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak ilan edilmiştir. Kocaeli’de yer alan 12 ilçeden 1000’e yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen programda Başkan Büyükakın, ‘’Sizlere yaşlılar demeyeceğim, tecrübeliler diyeceğim. Eskiden kullanılan kelime ihtiyar değil mi, yaşlı denmiyordu. İhtiyar deniyordu. İhtiyar; seçme, seçim, karar verme kabiliyeti anlamlarına gelen bir kelime aslında. Yaş ilerledikçe insanın seçme kabiliyeti, karar verme kabiliyeti, özetle tecrübesi artıyor. İhtiyar dediğimiz aslında bizim başköşede tutmamız, karar alırken kararlarımızı istişare etmemiz gereken bir grup tecrübeliler grubu. Biz bunun için hep büyüklerimize, işte ak saçlılar demişiz, değil mi. Bu kelimeleri kullanmış medeniyetimiz. Yaşlı deyip kenara atılması gereken bir kenarda durması gereken bir grup olarak görmemiş’’ ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP)” ile alakalı bilgilendirme ve aromatik bitkilerin yaşlı sağlığına faydaları hakkında sunumun ardından programa katılan büyüklerimize tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan Belediyemiz tarafından üretilen şampuan, kolonya, diş macunu, sıvı sabun ve ağız çalkalama suyu gibi bakım ve temizlik ürünleri hediye edildi.