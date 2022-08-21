Kocaeli'de yaşlı ve özel bireylere mehtap turu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde yaşlı ve özel bireylere yönelik mehtap turu gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi huzurevlerinde kalan yaşlılara ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan özel öğrencilere yönelik mehtap turu düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Aktif Yaşlanma Programı" olan "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında gerçekleştirilen vapurla mehtap turuna Gölcük, Gebze ve Başiskele'deki Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve yaşlı bakımevleri sakinleri, Başiskele Nice Huzurevinde misafir edilen vatandaşlar ile Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan özel öğrenciler ve aileleri katılarak unutulmaz bir akşam yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği mehtap turuna oğlu Yaşar ile katılan Ayşegül Ersin, düzenlenen etkinliklerin bireyleri çok güzel motive ettiğini ifade ederek, "Bu mehtap turu bizim için ilk oldu. Oğlum Yaşar Kaan ilk defa tura çıkıyor. Denizi de çok sevdiği için tur farklı geldi. Arkadaşları ile bu duyguyu paylaşmak onu çok mutlu etti" dedi.

Kocaeli Huzurevi sakinlerinden Yaşar Durmaz, bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İzmit Körfezi'nde gerçekleşen mehtap turunda misafir edilen vatandaşlara simit, çay ve dondurma ikramlarında bulunuldu.