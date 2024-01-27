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Kocaeli'de yarıyıl tatili etkinlikleri dolu dolu geçiyor

YAŞAM 27.01.2024, 15:10
Kocaeli'de yarıyıl tatili etkinlikleri dolu dolu geçiyor

Dünyada 40 milyar dolarlık bir hacme sahip olan yatak üretim sektörünün tedarikçisi firmalar tarafından kurulan Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlendiği etkinlikler, İzmit ve Gebze’de tüm coşkusu ile devam ediyor. Çocuklar birbirinden öğretici ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları, sinemalar ve konserlerle yarıyılın keyfini çıkarıyor.

KONGRE MERKEZİNDE 3 GÜN BOYUNCA ETKİNLİK

Yarıyıl tatilleri etkinlikleri kapsamında İzmit’teki Kocaeli Kongre Merkezi’nde birbirinden farklı sanat ve eğlence atölyeleri ile salon etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi fuaye alanına kurulan ebru, origami, sanal gerçeklik, tohum ekim, akıl oyunları, Antikkapı kruvasan, dijital penaltı, refleks, pedal ile araba yarışı gibi birbirinden heyecanlı, eğitici ve öğretici atölyelerde çocuklar aileleri ile birlikte keyifli zaman geçiriyor. Ayrıca Kocaeli Kongre Merkezi’nde 26 Ocak Cuma akşamı Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa animasyon filminin gösterimi yapıldı. Salon etkinlikleri kapsamında 27 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de Anadolu Ateşi dans gösterisi ve 28 Ocak Pazar günü 18.00’de Çocuk Müzikali Kral Şakir Kapadokya Macerası Müzikali’nde çocuklar, arkadaşları ve aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirecek. 

GEBZE’DE ETKİNLİKLER İKİNCİ HAFTADA DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ilk haftasında Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde, çocuk tiyatroları ve konserleri ile birbirinden heyecanlı şovlar gerçekleşti. Son olarak Palyaço Düdü ve Nasrettin Hoca Çocuk Tiyatrosu ile İllüzyon Buuble Şov, etkinlikler çocukları eğlendirdi. Gebze’deki etkinlikler önümüzdeki hafta her gün 13.00 ve 15.00’daki seanslarla devam edecek.

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