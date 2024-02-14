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Kocaeli'de üstyapı çalışmaları sürüyor
YAŞAM 14.02.2024, 09:46
Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince 60 Evler Körfez Caddesinde üstyapı yenilendi.KOCAELİ (İGFA) - Derince 60 Evlerde Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi ve sahile ulaşımın sağlandığı Körfez Caddesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı yenileme çalışması yapıldı. Altyapının ardından üstyapısı da yenilenen caddenin kalan 200 metrelik kısmında aşınma asfalt serim çalışması tamamlanarak caddenin tümünde üstyapı tamamlandı. Dekoratif aydınlatma direk montajları yapılan son derece işlek bir lokasyondaki caddede deforme olmuş parke yaya kaldırımlar da tamir edildi.
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