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Kocaeli'de 'Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim' fuarı başladı

YAŞAM 08.01.2023, 14:28
Kocaeli'de 'Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim' fuarı başladı

Kocaeli'de 'Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim-Kozmetik Ürün ve Ekipman Fuarı' sektör temsilcileri, kuaförler ve vatandaşları bir araya getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen Usta Eller Buluşuyor Mesleki Eğitim – Kozmetik Ürün ve Ekipman Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı.

Fuarda, berber ve kuaförlere Saç Kesimi, Türban, Topuz, Makyaj, Renklendirme ve Cilt Bakımı Teknikleri’nde uzmanlar tarafından eğitimler verildi. Yarın da (9 Ocak Pazartesi) açık olacak fuar, sektör temsilcileri, kuaförler ve vatandaşları bir araya getirmesi açasından dikkat çekiyor.

“KENT SAKİNLERİNİ MUTLU ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, güzel bir buluşma ile yine bir arada olduklarını söyledi. Büyükşehir’in çalışmalarını kuaför ve berberlerin çalışmalarına benzeten Çakmak, “Eğlenceli ve zevkli bir meslek. İnsanın fiziken güzelleşmesi için çaba sarf ediyorsunuz. İnsanları mutlu ediyorsunuz. Biz de büyükşehir olarak kent sakinlerini mutlu etmeye çalışıyoruz. Gerek altyapı gerekse üst yapı hizmetleri ile halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Çakmak, “KO-MEK ile farklı branşlarda kurslar açıyoruz ki ustalarımız yetişsin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir program olmuş” şeklinde konuştu.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş ise “Esnaf ve sanatkârları buluşturan bu sosyal projeler son derece önemlidir. Türkiye'nin en önemli uzmanların eğitim vereceği bu etkinlik sektör açısından çok değerli buluyoruz” dedi. Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt da fuarla sektördeki yeni ürünlerin kuaför ve berberlere ulaşmasına imkân sağladıklarını söyledi.

ESNAFLARA HEDİYELER VERİLDİ

Büyükşehir, Kocaeli Berberler Odası, Kocaeli Kuaförler Odası, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası, Gölcük Berberler ve Kuaförler Odası, Karma Odalar, İl Ticaret Müdürlüğü, Marka, KOSGEB ve İSKUR’un ortaklaşa düzenlediği etkinlikle sektörel farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Etkinlikte, eğitim programına katılan esnaflara sertifika ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca program süresince yapılan çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

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