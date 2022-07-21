Kocaeli'de 'Usta Çı-Rock'ların adresi Kandıra oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ustalarla çırakları buluşturan Usta Çı-Rock grubu, bu kez Kandıra Cebeci sahilinde konser verdiKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 65 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta Çı-Rock isimli Anadolu Rock grubu konserinin bu sefer ki durağı Kandıra Cebeci sahili oldu. Tatilcilerin yoğun katılım gösterdiği Usta Çı-rock konserinde vatandaş şarkılara eşlik etti.

Tertemiz denizi ve geniş kumsalları, harika doğasıyla ideal bir tatil yöresi olan Kandıra Cebeci sahilinde batan güneşin masalsı güzelliği altında verilen konserde; Dönence, Mağusa Limanı, Sil Baştan, Çok Yorgunum, Hep Böyle Kal, Sessiz Gemi, Razıysan Gel, Bu Son Olsun, Mecbursan, Gibi Gibi, Kan ve Gül, Beni Al Onu Alma, Uykusuz Her Gece, Gemi, Bambaşka Biri, Yaz Yaz, Sensiz Bensiz, Son Mektup, Ele Güne Karşı, Kara Sevda ve Samanyolu isimli şarkılar müzikseverlerle buluştu.

USTA ÇI-ROCK’LA AKTİF YAŞLANMAK

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hayata geçirilen Usta Çı-Rock grubu ile aktif yaşlanmaya dikkat çekmek, kuşaklar arası iletişimi sağlamak amaçlanıyor.

Hatırlanacağı gibi Usta Çı-Rock grubu daha önce Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi, İzmit SDKM, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Değirmendere Amfi Tiyatro sahnesinde de konser vermişti.