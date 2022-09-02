Kocaeli'de 'Usta Çı-Rock' konseriyle geçmişe yolculuk

Kocaeli Büyükşehir’in ustalar ile çıraklardan oluşan Usta Çı'Rock isimli Rock grubu bu kez Gölcük Anıkpark’ta vatandaşları coşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Usta Çı'Rock konserleri hız kesmiyor. Rock müzik severlerini buluşturan ve oldukça ilgi gören konserler serisi bu kez Gölcük Anıtpark’ta gerçekleşti.

60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı grupta hafızalara kazınmış türkü ve şarkılar, Gölcük’te dinleyiciyle buluştu. Eskimeyen türkü ve şarkılarla adeta geçmişe yolculuk yapan vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren konserde keyifli anlar yaşadı.

Büyükşehir’in organize ettiği konserde Usta Çı’Rock grubu 70’lerden günümüze gelen şarkılarla rüzgâr gibi esti. Vatandaşların beğenisini kazanan Usta Çı’Rock grubu, Anadolu Rock Müziği’nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, İskender Doğan, MFÖ, Selda Bağcan ve Şebnem Ferah’tan seslendirdiği şarkılar ile Gölcüklülere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Bir döneme damga vuran şarkıların seslendirildiği konserde vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek eğlenceli zaman geçirdi.

USTA ÇI-ROCK KONSERLERİ DEVAM EDECEK

Hayatın içinde kendisine yer bulmak isteyen yaşlıların, genç bireyler ile bir araya gelerek oluşturduğu bir müzik grubu olan Usta Çı’Rock konserleri vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek. Usta Çı’rock Anadolu Rock grubunda Şef-Gitar-Klavyede Yetgin Kunter, Solist-Vokalde Nurgül Gezer, Deniz Mafizer, Kıvanç Canalkın ve Tahsin Keskin, Solo Gitarda Koray Kaptanoğlu, Bass Gitarda Mertcan Doğu, Klavye Orgda Özdemir Çimenot, Bateride Ferhan Şeker, Perküsyonda Yaşar Baytumur, Akustik Gitarda ise Özay Kaptanoğlu ve Flüt Gülşen Abdullaoğlu yer alıyor.