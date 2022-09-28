Kocaeli'de üniversiteliler 'Anne Eli' ile yemek hasreti çekmiyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Anne Eli Projesi ile Kocaeli’de okuyan üniversite öğrencileri sıcak yemek hasreti çekmiyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan Anne Eli Projesiyle, çocuklarını üniversiteye gönderen ailelerin gözü arkada kalmıyor.

Ailelerinden uzakta olan öğrencilere destek olmak ve sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren Anne Eli Projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

HER GÜN 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK

Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı no:112’de (Ayazma Kültür Merkezi) yeni döneme başlayan Anne Eli hizmetinden öğrenciler hafta içi her gün 17.00 – 19.00 saatleri arasında faydalanabiliyor.

3 çeşit sıcak yemeğin yer aldığı Anne Eli hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler izmitanneeli.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunu doldurabilir.