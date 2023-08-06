Kocaeli'de Umuttepe Cami ve otoparkında temel hazırlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde inşasına başlanan Umuttepe Cami ve Otoparkı için çalışmalar devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesinde inşasına başlanan, aynı anda 5 bin kişinin ibadet edebileceği Umuttepe Camii ve Otoparkında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hafriyat kazısı tamamlanan alanda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri şu an temel öncesi zeminde kazık imalatları yapıyor.

Umuttepe Cami ve Otoparkı için 20 bin metrekare alan üzerinde çalışma gerçekleştiriliyor.

Camide 3 bini kapalı 2 bini açık olmak üzere aynı anda 5 bin kişi ibadet edebilecek. Caminin altında vatandaşların kullanabileceği sosyal alanlar da yer alacak. Bu kapsamda caminin bodrum 3 ve bodrum 2 katlarında 374 araçlık otopark olacak. Bodrum 1 katındaki 4 bin 600 metrekarelik alanda ise yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi diğer sosyal mekanlar vatandaşlara hizmet verecek. Proje dahilinde zemin katta şadırvan yer alacak.