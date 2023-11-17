Kocaeli'de Uluslararası Sezai Karakoç Sergisi açıldı

‘Ötesini Söylemeyeceğim-Uluslararası Sezai Karakoç Sergisi’nin açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in katılımıyla gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu başladı.

Dört gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı ‘Ötesini Söylemeyeceğim-Uluslararası Sezai Karakoç Sergisi’nin açılışı da gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in katılımıyla açılan ve 9 ülkeden 19 sanatçının 40 eserle katıldığı sergi 15 gün boyunca sanatseverleri misafir edecek.

Kocaeli Kongre Merkezi’nin fuaye alanında açılan sergi açılışına Şen’in yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önceki dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİRLER KÜLTÜR VE SANAT YUVASI OLMALI

Serginin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Mannesman Boru Fabrikası’nın Kocaeli Kongre Merkezine dönüşümü için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Şen, “Böylesi bir sanayi tesisini kültür sanat yuvasına dönüştürmesi dolayısıyla kendisini tebrik ediyorum. Artık şehirler önceki iki yüzyılda olduğu gibi sanayi tesislerinin olduğu değil kültür, sanat, edebiyat tesislerinin, kurumlarının ve mekânlarının olduğu şehirler olmak zorunda. Şehirler gerçekten de yüksek sanat ve yüksek kültür üretilen ve tüketilen mekanlar olmak zorunda. Aksi takdirde 21’inci yüzyıl bizim için bir şey ifade etmez. Sanatçılarımıza da dünyanın dört bir yanından buraya geldikleri için bu eserleri verdikleri için kalbimin en müstena köşesiyle tebrik ediyorum. Buradan bakınca bile çok güzel görünüyor” şeklinde konuştu.

“KÜLTÜREL REKABETTE İDDİALIYIZ”

Programda söz alan Başkan Büyükakın, “Kocaeli kültürde de Türkiye’nin önde gelen şehirleriyle rekabet ediyor. Son zamanlardaki etkinliklerimizle bu rekabette iddialı olduğumuzu bir kez daha buradan duyurmak istiyorum. Kocaeli sporun da başkenti, kültürün de başkenti olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Belediyecilikte zaten rüştünü ispat etmiş bir şehir” dedi. Kocaeli Kongre Merkezi’nin serüvenini anlatan Başkan Büyükakın, “Burası güzel bir mekan. Burası eski Mannesman boru fabrikası. Şu gördüğünüz çelik karkas muhafaza edildi. Binanın dışı soyuldu sonra tekrar giydirildi ve hemen arka tarafta bir kongre merkezi inşa edildi. Bu manada Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm alanlarından birinin içindesiniz” şeklinde konuştu.

“SEKA, KÜLTÜR ALANINA DÖNDÜ”

Seka Kağıt Fabrikası’nın dönüşümümü anlatan Başkan Büyükakın, “Hemen sağ yönümde Seka endüstriyel dönüşüm alanı var. Cumhuriyetin ilk fabrikalarından olan Seka Kağıt Fabrikası da yine bir kültür alanına döndü. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın yarısı park, geriye kalan endüstriyel miras da dönüşüme tabi tutuldu. Hem müzelerle, içindeki fonksiyonlarla kentin tarihine ve kültürüne katkı yapmaya devam ediyor. Avrupa’nın da en büyük endüstriyel dönüşüm projelerinden birinde olduğunuzu ve buranın sanat, kültür, spor ve rekreasyonla buluşmasının da çok önemli olduğunu bir kez daha değerli misafirlerimize hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.