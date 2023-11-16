Kocaeli'de uluslararası öğrencilere seslendi: Tahir amcanız ihtiyacınınızda yanınızda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de eğitim alan uluslararası öğrenciler için düzenlenen ‘Evinize Hoş Geldiniz’ programına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Kocaeli’ye yeni gelen uluslararası öğrencilerin birbirleriyle tanışmasını sağlamak, kent hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen “Hoşgeldiniz” programı Antikkapı Restoran’da yapıldı.

Uluslararası öğrencilerin eğitimlerinin sonunda da mutlulukla ve memnuniyetle ayrılmaları için her türlü gayreti göstereceğini, gereken her türlü desteği vereceğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın “Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda belediyeye gelin, burada bir Tahir amcanız var” ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülkelerinden ilimize eğitim amacıyla gelen KOÜ ve GTÜ öğrencilerine yönelik ‘Evinize Hoş Geldiniz’ programı düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde düzelenen programa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ile Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Dominik, Filistin, Gürcistan, Hindistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kolombiya, Kosova, Lübnan, Malavi, Nepal, Pakistan, Sırbistan, Tunus, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere yüzlerce yabancı öğrenci katılım gösterdi.

HEPİMİZ ADEM İLE HAVVA’DAN GELİYORUZ

Kocaeli’de farklı kültürleri temsil eden insanlar olarak bir araya geldiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Her birimiz farklı birer insan olarak buradayız değil mi? Her birinizin farklı bir dünyası var. Ulaşmak istediği hedefleri var. Hepimiz Adem ile Havva’dan geliyoruz değil mi? Demek ki hepimiz akrabayız. Hepimiz ilk insanın çocuklarıyız, bir farkımız yok. Oysa dünyada çeşitli ideolojiler var değil mi? Birini ötekinden üstün gören, ten rengine göre birini kıymetli öbürünü kıymetsiz gören. Mesela şu anda dünyanın çeşitli coğrafyalarında kan akıyor” dedi.

“Ben aslında buraya gelirken çok keyifli gelmiştim ama yanımda Gazzeli bir öğrenci oturuyordu” diyen Başkan Büyükakın, “Şimdi bu kardeşimizin annesinin, babasının, kardeşlerinin başına bombalar yağıyor. Aynı şey Ukrayna’daki çocuklara da oluyor. Ukrayna ve Filistin’deki çocuklar da ağlıyor. Ama bazı insanlar Ukrayna ile ilgili hassasiyet gösterirken Filistin’e dönüp bakmıyor bile. Üç maymunu oynuyorlar. Oysa hepimiz insanız, birbirimizden farkımız yok. Tek farkımız bu kardeşimizle ne? O Gazze’de doğmuş, sizler de başka yerlerde doğmuşsunuz. Dünyadaki diğer insanlardan tek farkınız sadece başka coğrafyalarda başka anne-babadan doğmuş olmanız. O zaman bunca eziyet niye? Aslında o kadar da basit mesele değil mi? İnsanın iyi olması, kötü olması. Bakın hepimiz kardeşiz ama şunu da biliyorsunuz değil mi? Adem ve Havva’nın iki oğlu var. Biri Habil, diğeri Kabil. Kendi dillerinizde farklı isimleri var. Habil aslında iyiliği, Kabil ise kötülüğü temsil ediyor” diye konuştu.

FİLİSTİN SİZLERİN DE MESELESİ OLMALI

Salondaki öğrencilerin diplomalar alıp kariyer yaparak hayatta farklı alanlarda faaliyet göstereceklerini belirten Başkan Büyükakın, konuşmasında şunları kaydetti:

“Sizden bir ağabeyiniz, amcanız, dedeniz olarak sadece tek bir şey istiyorum. Kalbinizin sesini duymaktan hiç vazgeçmeyin. Bakın ben demin yemek yerken Gazzeli kızımız çorbasını yemedi. Sonra gelen yemeği de çatalla ucunu diline değdirdi geri gönderdi. Niye yemedin dedik. Yedim dedi. Ben biliyorum ki orada annesinin, babasının, kardeşlerinin başına bomba yağarken onun boğazından geçmedi. Dolayısıyla insan olduğunuz için onun acısını kalbinizde hissetmelisiniz. Bakın vicdanınızın sesini duymayı kaybetmeyin Orada çocuklar, kadınlar, asker, sivil hiçbir şey ayırt edilmiyor. Hastane binasına da bombalar atılıyor. Hangi dinden olduğuna da bakan yok. Bunlar sizin meseleleriniz olmalı aynı zamanda. Dünyanın yarın daha güzel bir yer olmasını istiyorsanız. Sadece diploma almakla iş bitmiyor. Asıl mesele son tahlilde insan olmakta."