Kocaeli'de uluslararası öğrencilere 'Evinize Hoş Geldiniz' programı

Kocaeli’ye eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilere yönelik gerçekleşen “Evinize Hoş Geldiniz” programında duygusal anlar yaşandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ülkelerinden Kocaeli’ye eğitim amacıyla gelen uluslararası öğrencilere yönelik “Evinize Hoş Geldiniz” programı düzenledi.

Antikkapı Restoran’da gerçekleştirilen programa yüzlerce yabancı öğrenci katıldı. Bütün insanların kardeş olduğuna dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Rotanız iyilik olsun” dedi. Anlamlı etkinlikte farklı ülkelerden öğrencilerin performanslarıyla duygusal anlar yaşattı.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Kavuk, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun ve çok sayıda yabancı öğrenci katılım sağladı.

ŞEHRİMİZDE SİZLERİ MİSAFİR EDECEĞİZ

Seneler geçtikçe yeni öğrencilerin Kocaeli’ye geldiğini ve yine güzel dostluk, kardeşlik ve barış köprüleri kurulduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın “Yüzler değişiyor ama yüzlerdeki ifadeler değişmiyor. Gözler birbirine sevgiyle, kardeşlikle, mutlulukla. barışla bakıyor. Şehrimizde sizleri misafir edeceğiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için misafir ne demek? Bir süre sonra daha anlamlı hale gelecek. Belki ilk anda misafir kelimesi size belki bir kelime olarak anlam ifade edecek. Ama buradaki eğitim hayatınızı tamamladıktan sonra bir misafir ve misafirperverliğin ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Onu ancak yaşadıktan sonra anlarsınız’’ dedi.

Misafir öğrencilerle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirten Başkan Büyükakın, kendi hayatından kesitler anlatarak tavsiyelerde bulundu. “Sizin burada kaldığınız süre zarfında kendinizi yabancı hissetmemeniz için tüm kurumlarımızda birlikte elimizden geleni yapacağız” diyen Başkan Büyükkakın, “Peki niye böyle bir şey yapıyoruz? Büyükşehir Belediyesi yurt dışından eğitim için Kocaeli'ye gelmiş öğrencilerin burada mutlu olması için niye bu kadar uğraşıyor? Çünkü biz şöyle düşünürüz. Bizim milletimizin değerler sisteminde insanlar yaratılışta kardeştir’’ ifadesini kullandı.