Kocaeli'de UlaşımPark’tan Cumhuriyet tramvayı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir tramvay hazırlayan Büyükşehir, sefer boyunca Atatürk’ün en sevdiği şarkıları Kocaelilere dinlettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir tramvay hazırladı. Cumhuriyet Bayramı için özel giydirilen Tramvay gün boyu 14 sefer gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için farklı etkinliklere imza attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kocaelilerin vazgeçilmez ulaşım aracı olan Akçaray Tramvayını günün anlam ve önemine binaen özel olarak süsledi.
ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR
Otogar ve Plajyolu arasında karşılıklı 14 sefer yapan 29 Ekim Cumhuriyet Tramvayı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Tramvaya binen vatandaşlara bayrak hediye edildi.
Sefer boyunca Atatürk’ün en sevdiği eserler seslendirildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Konyaspor
|12
|20
|7. Beşiktaş
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|10
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Samsunspor
|11
|17
|6. Boluspor
|9
|16
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|9
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|10
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|9
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|29
|2. Arsenal
|11
|28
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. Chelsea
|12
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|12
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Rayo Vallecano
|12
|18
|9. Osasuna
|11
|17
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Getafe
|11
|10
|17. Sevilla
|12
|10
|18. Cadiz
|12
|10
|19. Girona
|11
|9
|20. Elche
|11
|4