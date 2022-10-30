Kocaeli'de UlaşımPark’tan Cumhuriyet tramvayı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir tramvay hazırlayan Büyükşehir, sefer boyunca Atatürk’ün en sevdiği şarkıları Kocaelilere dinlettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir tramvay hazırladı. Cumhuriyet Bayramı için özel giydirilen Tramvay gün boyu 14 sefer gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için farklı etkinliklere imza attı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kocaelilerin vazgeçilmez ulaşım aracı olan Akçaray Tramvayını günün anlam ve önemine binaen özel olarak süsledi.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Otogar ve Plajyolu arasında karşılıklı 14 sefer yapan 29 Ekim Cumhuriyet Tramvayı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Tramvaya binen vatandaşlara bayrak hediye edildi.

Sefer boyunca Atatürk’ün en sevdiği eserler seslendirildi.