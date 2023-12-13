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Kocaeli'de ulaşımda kilitler tek tek açılıyor

YAŞAM 13.12.2023, 12:28
Kocaeli'de ulaşımda kilitler tek tek açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağında yaptığı inceleme sonrasında kent genelinde trafikte oluşan kilitleri teker teker açtıklarını söylediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirecek Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı Projesinde incelemelerde bulundu.

Projede çalışmaların hızla ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, yapılması planlanan 5 adet köprüden 4 tanesinde çalışmaların tamamlandığı bilgisini aldı. Proje tamamlandığında Kandıra yolunun önemli bir bölümünün kesintisiz hale geleceğini, Yeşilova ile Solaklar’a giriş çıkışlardaki trafik yoğunluğunun da ortadan kalkacağını ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Her zaman söylediğimiz gibi Kocaeli’nde rahat, güvenli ve konforlu ulaşım en büyük önceliğimiz. Buradan yola çıkarak kent genelinde ulaşımda nerede bir kilit noktası varsa yeni ve modern ulaşım çözümleriyle bu kilitleri teker teker açıyoruz’’ dedi.

PROJEDE DETAYLI İNCELEME

Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Ali Haydar Bulut eşlik etti. Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, proje alanında Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, teknik ekip ve müteahit firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Başkan Büyükakın’a proje kapsamında yapılacak 5 köprüden 4’ünün tamamlandığı, kavşak kolu prefabrik kiriş montajının yapıldığı ve iki kavşak kollarına 54 adet prefabrik kiriş monte edildiği bilgisi eklendi.

Kavşak projesinin tüm kollarında detaylı incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, ‘’Çalışma dahilinde Altıncıoğlu Caddesinde üstyapı çalışmalarına başladık. Otoban kuzeyine yapacağımız yeni yolla birlikte Zübeyde Hanım ve Altıncıoğlu caddelerine bağlantı sağlıyoruz. Bu yol üzerinde de 3 adet köprümüz yer alacak. Bu yol aynı zamanda Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlayacak. Karadenizliler Mahallesi’ne yapacağımız dönel kavşakla da trafiği akıcı hale getireceğiz. Burada esnafımız ve çevrede yaşayanlarla yaptığımız görüşmelerde yaşanan trafik yoğunluğunu çözeceğimize söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi de çalışmalara başladık ve hızla yol alıyoruz’’ açıklamasını yaptı.

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