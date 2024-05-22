Kocaeli'de Türk Dini Musikisi Bölümü’nden 20. Yıl Konseri

Şef. Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki Büyükşehir Konservatuvarı Dini Musikisi Bölümü 20. Yıl konseri’nde unutulmaz bir musiki ziyafeti sunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Dini Musikisi Bölümü, 20. Yıl Konseri verdi. Şef Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetimindeki konserde izleyenlere unutulmaz bir musiki ziyafeti sunuldu. Aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü olan koro şefi Prof. Dr. Turabi, kendilerini yıllardır yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür etti.

HÜSEYNİ VE HİCAZ ESERLER

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konseri çok sayıda vatandaş izledi. Konser “Milki Bekadan Gelmişem” adlı hicaz eserle başladı. Ardından sırasıyla, “Âşk Bezirganı, Mestü Hayranım, Elhamdülillah, Hak Hak Diyen Âşıklar, Ey Aşıkan, Gönül Hayran Olupdur, Ehl-i Hakka Nice Ağlamayı, Can-ü Dilde Hane,El Açanlar, Aşkın Meyine, Aşkınla Daim Uçarız ve Derman Arardım” gibi Türk Tasavvuf Musikisinin Hüseyni ve Hicaz makamlarındaki en güzel eserleri seslendirildi.

AYASOFYA CAMİİ BAŞMÜEZZİNİ

Konserin ikinci bölümüne Ayasofya Camii Başmüezzini Hadi Duran konuk sanatçı olarak katıldı. Duran, Prof. Dr. Turabi yönetimindeki koro ile birlikte suzinak, nikriz ve rast makamlarına ait sekiz eser icra etti. Büyükşehir Belediyesi Türk Dini Musikisi Bölümü, 20. Yıl konseri ile dinleyicilerine yıllarca unutulmayacak bir musiki ziyafeti sundu. Koronun ve Hadi Duran’ın başarılı performansı da konuklar tarafından alkışlarla karşılandı.

TURABİ’DEN DİNLEYİCİLERE TEŞEKKÜR

Konserin sonunda Amasya Üniversitesi Rektörü ve koro şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi konuklara yönelik bir konuşma yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Dini Musikisi Bölümü’nün bu yıl 20. yılını kutladığını hatırlatan Turabi, “20 yıldır siz Kocaelili sevenlerimizle buluşuyoruz. 40’ı aşkın konserimiz oldu ve siz tüm konserlerimizde yanımızda oldunuz, bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu anlamlı gecemizde de bizlerle birliktesiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık” dedi.