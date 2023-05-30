Kocaeli'de Turan Güneş Caddesi'ne gece bakımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi yaya ve araç trafiğini aksatmamak için çalışmalarını mesai saatleri dışında kalan gece geç saatlerde yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Yol Bakım Timi, yaya ve araç trafiğini aksatmamak için yaya ve araç trafiğinin olmadığı gece geç saatlerde çalışmalarını yapıyor.

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı Turan Güneş Caddesinde asfaltlama yapan Yol Bakım Timi, trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde üstyapı çalışmalarını tamamlayarak yolu konforlu hale getirip vatandaşın kullanımına sundu. Turan Güneş Caddesindeki bozuk kısımlar yapılan asfalt çalışmasıyla düzeltildi.

HIZLI MÜDAHALE İLE ONARIM

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Timi hızlı ve etkili müdahalelerle kent genelinde bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla en ufak bir aksaklığa sebebiyet vermeden, oluşan sorunu gideriyor. Yollarda iklim koşulları ya da ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen deformasyon yapılan hızlı müdahaleyle onarılıyor. Yol Bakım Timi, kent genelinde başta ana arterler, bulvar ve caddeler ile köy yollarında, kaldırımlarda bakım, onarım ve yapım çalışmaları ile hızlı, etkin, pratik çalışmalarla yaya ve araç trafiğini de aksatmadan bakım ve onarım çalışması yapıyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yollardaki kısmi bozulmalar trimer kazısı ile kazınarak ardından asfaltlanarak sorun gideriyor.