Kocaeli'de Trafik Eğitim Parkı'nda yoğun mesai

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında 3 farklı yaş grubuna 2 farklı trafik eğitimi veriliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı olarak haziran ayında faaliyete başlayan, Marmara Bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkında 3 farklı yaş grubuna eğitimlerini sürdürüyor. Teorik Eğitim ve Parkur Eğitimi olarak 2 farklı eğitim alan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkını haziran ayında hizmete aldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Trafik Eğitim Parkı, diğer kamu kurumlarının eğitim ihtiyaçlarına cevap veriyor.

12 ilçeden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm özel ve resmi okullar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Belediye sekmesinden elektronik olarak Trafik Eğitim Parkından eğitim randevusu talebi oluşturulabiliyor. Randevu verilen okulların Trafik Eğitim Parkına ulaşımını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlıyor. Teorik Eğitim ve Parkur Eğitimi olarak 2 farklı eğitim alan öğrenciler, program sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazanıyor.

2 BİN 100 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Okulların açıldığı eylül ayı itibariyle eğitim faaliyetleri yoğunlaşan Trafik Eğitim Parkında, sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 5 seans eğitim veriliyor. Trafik Eğitim Parkı açıldığı günden bu yana 2 bin 100 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafikte bilinçli bir nesil yetiştirmek için Trafik Eğitim Parkının dışında ‘Trafiko’ oyununu tasarladı. Çocukların trafik eğitimini alması ve eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan oyun App Store’ ve ‘Play Store’ dan indirilebiliyor. Oyun başlangıcında eğitim parkuru, eğitimler, oyunlar ve değerlendirme sekmesi bulunuyor. ‘Trafiko’ çocuklara farklı birçok etkinlik sunuyor.