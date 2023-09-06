Kocaeli'de trafiği rahatlatacak önemli hamle

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eski İstanbul Yolu’ndan Gündoğdu mevkiine geçişi sağlayan Wilcynski Caddesi’ne bağlantı yolu çalışmalarına başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in önemli bölgelerinden olan ve eski İstanbul yolunun Gündoğdu Mahallesine bağlantısını sağlayan Wilcynski Caddesi’ne bağlantı yolu inşa ediyor.

Ekipler, bağlantı yolu çalışmaları kapsamında menfez yapımına başladı. Bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 877 metre olacak yolda 2 adet 3x3 menfez inşa edilecek. Çalışma dahilinde 3 bin 500 metreküp 415 metre taş duvar, 24 bin 200 metreküp dolgu, 500 metreküp beton dökümü, 3 bin ton asfalt, 3 bin ton PMT, 300 metrekare de parke imalatı yapılacak.

WİLCYNSKİ CADDESİ’NİN GÜZERGÂHI DEĞİŞİYOR

Eski İstanbul yolunu Gündoğdu ve Bayındırlık bölgesine bağlayan Wilcynski Caddesi’nin güzergâhı değişiyor. Daha önce inişli-çıkışlı olan yol, Alemdağ Sokağı’nı takip eden yamaca taşınıyor. Bu sayede sürücüler için tehlikeye yol açan keskin virajlar bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında sürücüler yaz kış daha güvenli bir yolculuk yapma imkânına kavuşacak. Ağır tonajlı araçlar ve otobüslerde bu yolu kullanabilecek.