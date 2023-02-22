Kocaeli'de toplu taşımada 'Misafir Kart' kolaylığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak olan afetzedelere misafir kartlarını konakladıkları tesis ve kamplarda veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde ciddi yıkımlara yol açan depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak için var gücüyle çalışıyor. Gerek deprem bölgesinde, gerekse ilimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılaşma noktasında tüm imkânlarını seferber eden Büyükşehir, bu bağlamda afetzedelere tanıdığı ‘Misafir Kart’ uygulamasında ciddi bir kolaylık sağlıyor.

YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ

AFAD depremzede listesinde yer alan tüm vatandaşlar, toplu taşıma araçlarından yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabileceği misafir kartlarını İzmit, Gebze ve Gölcük Seyahat kartları ofisinden almaya başladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda misafir edilen depremzedelere konakladıkları yerlerde misafir kartlarını veriyor. Depremzedeler, ilgili görevliye kimlik fotokopisini ve bir vesikalık fotoğrafını vererek, yıl sonuna kadar özel halk otobüsü, tramvay, vapur gibi belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecekleri misafir kartlarını alabiliyor.

Kocaeli’ne gelen afetzedeler belirlenen merkezlere gelerek, rahat ve hızlı bir şekilde misafir kartlarını alabiliyor. Belirlenen merkeze gelen depremzedelerin yanlarında kimlikleri ve bir vesikalık fotoğrafı olması gerekiyor. Fotoğrafı olmayan depremzedelerin ise web kamera ile fotoğrafları çekilerek öyle işlemleri yapılıyor. İlerleyen süreçte mobil seyahat kart araçları, il genelinde belirlenecek önemli noktalarda depremzedelere misafir kart vermek için hizmet verecek.

65 YAŞ ÜSTÜNE TAMAMEN ÜCRETSİZ KART

Toplu taşımada depremzede vatandaşlara yıl sonuna kadar ücretsiz olan misafir kartları veren Büyükşehir, 65 yaş ve üstü olan depremzede vatandaşlara ise tamamen ücretsiz seyahat kartı hakkı tanıyor. 65 yaş ve üstü kartlar da Büyükşehir’in kamp ve tesislerinde depremzedelere veriliyor. Aynı şekilde Gebze ve Gölcük Seyahat kartları ofisinden de 65 yaş ve üstü vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını alabiliyor.