Kocaeli'de tiyatroda engel yok!

Kocaeli Büyükşehir Şehir Tiyatroları, Kılıçarslan oyununu Engelliler Haftası’nda tüm engel gruplarının izleyebileceği şekilde özel olarak sahneleyecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘’Tiyatroda engel yok’’ diyerek Türkiye’de bir ilke imza atıyor.

Şehir Tiyatrolarının en beğenilen oyunlarından Kılıçarslan, Engelliler Haftası nedeniyle tüm engel gruplarına uygun olarak sahnelenecek. Türkiye’ye örnek olması ve farkındalık oluşturması beklenen oyun öncesinde SDKM’de ön sıradaki koltuklar sökülerek engelli rampaları konuldu. 11 Mayıs Perşembe akşamı saat 19.30’da Kılıçarslan oyunu; duyma engelliler için işaret diliyle, görme engelliler için ise özel bir betimleme sistemiyle tüm engel grupları tarafından takip edilebilecek şekilde sahnelenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelliler Haftasından örnek bir çalışmaya imza attı.

Türkiye’de ilk kez bir tiyatro oyunu tüm engelli gruplarına yönelik olarak sahnelenecek.

Ünlü yazar İskender Pala tarafından kaleme alınan ‘Kılıçarslan’ oyunu, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da SDKM’de sahnelenirken, tüm engel gruplarına yönelik vatandaşlar salonda yerini alıp aynı anda oyunu takip edebilecek.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın yönetmenliğini üstlendiği oyunun tüm engel gruplarına uygun olarak sahnelenebilmesi için uzun süredir süren çalışmalar tamamlandı. SDKM’nin ön sıradaki koltukları sökülüp engelli rampaları konularak tekerlekli sandalyeler için uygun hale getirildi. Oyuncularla beraber uzun süredir çalışıp oyunu tüm engelli grupları için gösterime hazırladıklarını ifade eden Sigalı, ‘’Oyuncular sahnedeyken işitme engelliler için işaret diliyle oyun anlatılacak. Ayrıca görme engelliler için özel olarak hazırlanan kulaklıklarla reji odasından anında betimleme yapılacak, oyunun mizansenleri anlatılacak. Oyunumuzu yazıyla sahnede anlatacağız. 11 Mayıs’ta tüm engelli arkadaşlarımıza oyunumuza bekliyoruz. Tiyatroda engel yok’’ dedi.