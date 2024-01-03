Kocaeli'de teleferiğin son durağına otopark ve yol

Kuzuyayla’nın girişinden Kartepe Teleferiğin son durağına kadar olan 4 km’lik yol asfaltlanırken durağın yanına 81 araç kapasiteli otopark yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik hattının son durağı Kuzuyayla’ya Yol Bakım Timi tarafından otopark yapılıyor. Güvenli test sürüşlerine başlanan projede Kuzuyayla Tabiat Parkının girişinden teleferiğin son durağına kadar olan 4 kilometre uzunluktaki yol asfaltlandı, durağın yanına ise 81 araç kapasiteli otopark yapılıyor.

Kartepe Teleferiğin Derbent ayağında bulunan 2.000 metrekare alana 54 adet küçük araç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3.100 metrekare alana ise 16 adet büyük araç otoparkı yapılıyor. Kartepe Teleferik Hattı’nın ilk ayağı olan Derbent İstasyonunun hemen alt kısmındaki başlangıç noktasında da 598 araç kapasiteli açık otopark yapılacak.