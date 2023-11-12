Kocaeli'de Tavşantepe Cemevi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükakın; “Biz farklılıklarımızla güzeliz. Bir cemevide Gebze’de inşa ediyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Tavşantepe Cemevi, hizmete açıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi’nin açılış programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Muhip Kanko, Nail Çiler, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“TAHİR BAŞKANIMIZ HEP YANIMIZDAYDI”

İzmit Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber İncesu; “Açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. Heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Çok büyük yokluk ve sıkıntıyla bu yola çıktık. 1994 yılında Türkiye’de bırak cemevi yapmayı, kelimesini bile rahatlıkla söyleyemezdiniz. Aynı yıl bir yola çıktık. Cemevimizi parça parça yaptık. Bugünlere geldik. Eski cemevimiz yetersiz kaldığı için yeni cemevi için çalışmalara başladık. 2015 yılında yeni bir karar aldık ve bugün Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle açılışını yaptığımız cemevimizi inşa ettik. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

“BÜTÜN ÇEŞİTLİLİKLERİ KABUL EDECEK YENİ BİR ANAYASA OLMALI”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez; “Sözlerimize bir kınama ile başlamak istiyorum. Gazze’de bir katliam var. Bunları yapanları lanetliyorum. Bunu yapanlar insanlar karşısında hesap vermesi gerekiyor. Alevilerin yıllardan bu yana gelen sorunları var. 1994 yılında burada cemevi açmak konuşulamazdı. Bunlar Alevilik ve Alevilikten kaynaklı sorunlar değildi. Bunlar demokrasinin ve hukukun eksikliğindendi. Birbirimizi tanımamaktan kaynaklı sorunlardı. Türkiye’nin hepimizi kapsayan bir anayasaya ihtiyacı var. Bütün çeşitlilikleri kabul edecek yeni bir anayasa olmalı. Birlikte güçlü olabiliriz. Buna herkesin katkı sunması gerekiyor. Bunların en önemli kanıtı bu cemevidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz şehrin önemli bir eksiğine destek vermiş. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“BİR CEMEVİ’DE GEBZE’DE YAPIYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; “Burasının hikayesi biraz uzun. Ali Ekber kardeşimiz bir yola çıkmış, arada sırada bize gelir giderdi. Kendisine böyle uğraşma bana ver projeyi ben yapayım dedim. Sonrasında o zamanın maliyetlerinde 1 Milyon gibi bir paraydı. Canlara helali hoş olsun dedik projeye başladık. Bizim dışımızda Valiliğimiz ve çeşitli iş adamlarımızın da desteği oldu. Bu mantıkla yeni cemevleride inşa ediyoruz. Gebze’de cemevinin yer problemini çözdük, yakın zamanda inşasına başlıyoruz. Biz yıllardır Kocaeli’nde sevgide buluşalım etkinliği düzenliyoruz. İyi bir niyetle yola çıktık, güzel şeyler ortaya çıksın diye çaba sarf ettik” açıklamasında bulundu.